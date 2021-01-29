Остается надеяться, что 28-летний Максим Малышев сможет спасти свою карьеру.

В пятницу, 29 января, донецкий Шахтер отправился на второй тренировочный сбор, который пройдет в Турции. В составе делегации – 31 футболист.

Источник: официальный сайт Шахтера

В общую группу Шахтера вернулся травмированный бразилец Исмаили, который не играл с июня 2020 года. Еще раньше получал игровую практику бывший полузащитник сборной Украины Максим Малышев. Талантливого футболиста преследуют травмы, из-за которых он практически не выходил на поле и по сообщению СМИ был близок к завершению карьеры. В последний раз Малышев играл за "оранжево-черных" в официальном матче в начале апреля 2019 года.

За сборную Украины Малышев провел 3 поединка, последний из которых, в июне 2017 года.

Второй сбор Шахтера в турецком Белеке продлится до 5 февраля. Уже 18 февраля дончане сыграют против Маккаби в 1/16 финала Лиги Европы.

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