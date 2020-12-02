Голкіпер Шахтаря та молодіжної збірної України Анатолій Трубін отримав найкращу оцінку в матчі Ліги чемпіонів з мадридським Реалом.

Статистичний портал InStat назвав найкращого гравця матчу Ліги чемпіонів Шахтар – Реал. Ним став голкіпер "гірників" та молодіжної збірної Анатолій Трубін, повідомляє портал Команда1.

Зінченко зіграв у Лізі чемпіонів – команда українця вперше втратила очки

В матчі з "вершковими" молодому голкіперу вдалося відбити 7 ударів, зробити 5 перехоплень, а після 40 його передач м'яч доходив до партнера у 83% випадків. Рейтинг його ефективності склав 340 балів.

На другому місці опинився захисник "гірників" Вітао (339 балів), а замикає трійку лідерів Микола Матвієнко (326 балів).