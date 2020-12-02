Шахтар – Реал: воротар національної "молодіжки" Трубін – найкращий гравець матчу
Голкіпер Шахтаря та молодіжної збірної України Анатолій Трубін отримав найкращу оцінку в матчі Ліги чемпіонів з мадридським Реалом.
Статистичний портал InStat назвав найкращого гравця матчу Ліги чемпіонів Шахтар – Реал. Ним став голкіпер "гірників" та молодіжної збірної Анатолій Трубін, повідомляє портал Команда1.
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В матчі з "вершковими" молодому голкіперу вдалося відбити 7 ударів, зробити 5 перехоплень, а після 40 його передач м'яч доходив до партнера у 83% випадків. Рейтинг його ефективності склав 340 балів.
На другому місці опинився захисник "гірників" Вітао (339 балів), а замикає трійку лідерів Микола Матвієнко (326 балів).
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