Шахтер – Реал: вратарь национальной "молодежки" Трубин – лучший игрок матча
Голкипер Шахтера и молодежной сборной Украины Анатолий Трубин получил лучшую оценку в матче Лиги чемпионов с мадридским Реалом.
Статистический портал InStat назвал лучшего игрока матча Лиги чемпионов Шахтер – Реал. Им стал голкипер "горняков" и молодежной сборной Анатолий Трубин, сообщает портал Команда1.
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В матче со "сливочными" молодому голкиперу удалось отбить 7 ударов, сделать 5 перехватов, а после 40 его передач мяч доходил до партнера в 83% случаев. Рейтинг его эффективности составил 340 баллов.
На втором месте оказался защитник "горняков" Витао (339 баллов), а замыкает тройку лидеров Николай Матвиенко (326 баллов).
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