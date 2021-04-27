Український захисник Артем Шабанов після поточного сезону повернеться у табір київського Динамо, де продовжить реабілітацію після травми.

Скаути Легії вже розпочали пошуки заміни Артему Шабанову, який перебував у команді на правах оренди.

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Після сезону 2020/21 договір оренди завершується. Поляки мають право викупу українця, але навряд чи ним скористаються: Динамо хоче отримати за футболіста не менше 1,8 мільйона євро, а Легія не може заплатити навіть половини цієї суми.

Цікаво, що цього сезону Шабанов завоював одразу дві чемпіонські медалі: першу половину сезону він грав у Динамо, яке завоювало золоті медалі УПЛ, а Легія, за яку він провів 8 матчів, теж впевнено крокує до чемпіонства. Свою медаль польського чемпіонату Артем забере наприкінці сезону.