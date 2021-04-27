Украинский защитник Артем Шабанов после текущего сезона вернется в лагерь киевского Динамо, где продолжит реабилитацию после травмы.

Скауты Легии уже начали поиски замены Артему Шабанову, который находился в команде на правах аренды.

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После сезона 2020/21 договор аренды заканчивается. Поляки имеют право выкупа украинца, но вряд ли им воспользуются: Динамо хочет получить за футболиста не менее 1,8 миллиона евро, а Легия не может заплатить даже половины этой суммы.

Интересно, что в этом сезоне Шабанов завоевал сразу две чемпионские медали: первую половину сезона он играл в Динамо, которое завоевало золотые медали УПЛ, а Легия, за которую он провел 8 матчей, тоже уверенно шагает к чемпионству. Свою медаль польского чемпионата Артем заберет в конце сезона.