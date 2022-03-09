Гравець "гірників" опублікував відео, на якому російські військові знищили автомобіль з мирними мешканцями у Київській області. Мудрик іронічно процитував мантру російської пропаганди про нібито вистріли виключно по військових об'єктах.

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"Тільки по військових об'єктах, отже, працює "рузький" народ на спецоперації в Україні? Розплющте очі, зомбіленд! Чи це вже не лікується?" – написав Мудрик.

Раніше представники окупантів неодноразово заявляли, що цивільне населення не страждає від атак російської армії.

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