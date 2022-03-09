"Я разговаривал со СМИ из Польши, Греции, Чехии, а теперь вы из Ирландии. Я хочу, чтобы мир знал, что происходит", – заявил Ребров, находящийся в ОАЭ.

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Сергей Станиславович сказал, что пока не может говорить о футболе:

Конечно, мы сейчас даже не думаем о футболе, мы думаем о защите своей страны. Я очень горжусь людьми, воинами, которые пытаются спасти нашу страну. Мы на правильной стороне, но мы должны бороться за нашу свободу.

Ребров также поделился планами на будущее: "У меня здесь работа, но как только сезон закончится, я вернусь домой со своими людьми. Как только смогу, я приеду. Я буду драться. Все выходят на улицы, мы едины как народ. Мир спрашивает, как украинцам защитить свой народ. Это потому, что люди выйдут на улицы и будут драться, все едины. Мы знаем, что нам делать".

Украинский тренер утвердительно ответил на вопрос журналиста, возьмет ли он оружие в руки: "Конечно, я возьму оружие в руки".

Сергей Ребров верит в положительное завершение войны с агрессором:

Мы выживем. Мы выиграем. Я не вижу компромисса, потому что нет компромисса с Путиным, он хочет только поехать в Киев и показать, что он оккупировал нашу страну, он не заинтересован в компромиссах, мы боремся за свой народ и будем стоять до конца. Сейчас мы боремся за свою страну, мы хотим решать свою судьбу, а не чтобы люди управляли нашей страной или указывали нам, что делать в будущем.