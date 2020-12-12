Сейв за сейвом: как Лунин удивляет Зидана на тренировках
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин делает все возможное, чтобы получить место в стартовом составе.
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин упорно работает на тренировках, чтобы доказать наставнику Реала Зинедину Зидану свою профпригодность. Соответствующее видео футболист опубликовал на своей странице в Instagram.
Кстати Как достичь успеха в футболе: Александр Зинченко раскрыл 5 главных правил
Даже удары таких звезд как Бензема и Рамоса не стали проблемой для украинского вратаря.
Напомним, что в текущем сезоне Андрей Лунин еще не выходил на поле в футболке Реала.
Поделиться новостью
Выбор редакции