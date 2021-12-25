У футболіста часто також виникали конфлікти з фанатами. Він не звик пропускати образи повз вуха та реагував на місці.

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"Як мені відреагувати? "Сепаратисте, їдь у свою ДНР", – я в Донецьку не був із 2014 року. Для мене це хвора тема. Я не можу пройти повз, я така людина. Як я таке слухатиму?

Погрози "відбити голову фанату"? У Харкові теж – малий провокатор починає мене ображати. Я сказав: "Вийди і скажи сюди, що ти там ховаєшся". Мені теж прикро. Я якийсь слід у футболі залишив. Зрозуміло, що я не можу на всіх реагувати, але так теж не треба робити", – сказав Селезньов.

Нагадаємо, нещодавно Селезньов у телефонній розмові погрожував журналісту Андрію Сеньківу. Ведучий "ТаТоТаке" звернувся в правоохоронні органи, поліція відкрила кримінальне провадження.