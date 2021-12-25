У футболиста часто возникали конфликты с фанатами. Он не привык пропускать обиды мимо ушей и реагировал на месте.

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"Как мне отреагировать? "Сепаратист, поезжай в свою ДНР", – я в Донецке не был с 2014 года. Для меня это больная тема. Я не могу пройти мимо, я такой человек. Как я такое буду слушать?

Угрозы "отбить голову фанату"? В Харькове тоже – маленький провокатор начинает меня оскорблять. Я сказал: "Выйди и скажи сюда, что ты там прячешься". Мне тоже обидно. Я какой-то след в футболе оставил. Понятно, что я не могу на всех реагировать, но так тоже не нужно делать", – сказал Селезнев.

Напомним, недавно Селезнев в телефонном разговоре угрожал журналисту Андрею Сенькиву. Ведущий "ТаТоТаке" обратился в правоохранительные органы, полиция открыла уголовное производство.