Селезньов вибув із заявки Колоса на другу частину УПЛ

Джерело:УПЛ
Схоже на те, що у футболці ковалівського Колоса Євгена Селезньова ми вже не побачимо.
Євген Селезньов більше не зможе вийти на поле у футболці Колоса. Форвард зник із заявки команди на другу частину УПЛ, на сторінці 35-річного форварда команда гравця теж не вказана.
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Учора журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Селезньов зустрівся з президентом клубу Андрієм Засухою. Сторони ніби дійшли згоди продовжувати співпрацю, а вже сьогодні Євген зник із заявки команди.
Чи розірвав Колос контракт з футболістом – наразі невідомо.
Селезньов став гравцем ковалівської команди минулого літа і встиг забити 5 голів у 10 матчах (усі – з пенальті).Не існує гравця, який може заявити подібне: стало відомо, чому Кравець покинув Динамо