Гецко впевнений, що досвід Селезньова вартує багато, і якщо йому вдасться привести себе в оптимальну форму, то навіть у Минаї, який далеко не фаворит чемпіонату, йому вдасться встановити гольовий рекорд чемпіонату України.

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Разом з тим він очікує від Євгена голів з гри, а не з 11-метрової позначки, оскільки гравець рівня Селезньова має вражати ворота суперника не лише з пенальті.

Що стосується рекорду результативності, то Селезньов прекрасно і сам розуміє, що все в його руках. Мужик сказав – мужик зробив, в іншому випадку не потрібно було повертатися, – сказав Гецко.

Нагадаємо, після скандального прощання з Колосом Євген Селезньов приєднався до Минаю. Для встановлення бомбардирського рекорду чемпіонату України йому потрібно забити ще 8 голів.