На думку Євгена Селезньова, його команді під силу вибратися зі складної ситуації. Футболіст ще не сказав своє останнє слово у футболі, а Минай має ресурси для подальшого прогресу.

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Якщо Минай не залишиться в УПЛ – я закінчу кар'єру. Ми виліземо. Хто ще так "возив" Динамо, як ми? Навіть Шахтар так не грав,

– сказав зірковий форвард.

У поточному сезоні 36-річний Селезньов взяв участь у 16 матчах УПЛ. На його рахунку 1 гол та 1 результативна передача.

Раніше він повідомляв, що вже не мріє стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України. На перше місце вийшло бажання зберегти Минай в елітному українському дивізіоні.