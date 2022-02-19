По мнению Евгения Селезнева, его команде по силам выбраться из сложной ситуации. Футболист еще не сказал последнее слово в футболе, а Мынай имеет ресурсы для дальнейшего прогресса.

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Если Минай не останется в УПЛ – я закончу карьеру. Мы вылезем. Кто еще так "возил" Динамо, как мы? Даже Шахтер так не играл,

– сказал звездный форвард.

В текущем сезоне 36-летний Селезнев принял участие в 16 матчах УПЛ. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Ранее он сообщал, что уже не мечтает стать лучшим бомбардиром истории чемпионата Украины. На первое место вышло желание сохранить Мынай в элитном украинском дивизионе.