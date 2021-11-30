На думку колишнього хавбека Дніпра Сергія Кравченка, 7 голів – надто великий відрізок для ветерана. Тим паче, що він грає в Минаї, який не славиться результативністю.

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"Мені б хотілося, щоб він побив цей рекорд, тому що він цього сильно хоче. Мені здається, що Селезньову треба було спочатку скромніше і тихіше себе вести. Рекорд рекордом, але ти граєш в команді і повинен допомагати їй вигравати. Селезньов же говорить виключно про рекорд", – сказав Кравченко.

Зараз на рахунку Селезньова 117 голів у матчах українського чемпіонату. Рекорд, який належить Шацьких та Реброву – 123 м'ячі.

У поточному сезоні Селезньов забив лише 1 гол – у домашньому матчі проти Інгульця.