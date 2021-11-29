Зараз на рахунку Євгена Селезньова 117 голів в УПЛ. Рекордна позиція належить Максиму Шацьких та Сергію Реброву – 123 забиті м'ячі.

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Форвард Зорі Олександр Гладкий долає позначку в 100 голів. Зараз 34-річний нападник демонструє хорошу результативність та теж може поборотися за рекордні показники.

Селезньову зараз 36, тому теоретично Гладкий може обігнати його у гольових перегонах. Якщо Олександру це вдасться, Євген пообіцяв переплисти Дніпро. Єдина умова – позаду із рятівним кругом має плисти журналіст Ігор Бурбас, який і став ініціатором парі.

У поточному сезоні Селезньов забив лише 1 гол – у ворота Інгульця в домашньому матчі.