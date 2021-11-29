Сейчас на счету Евгения Селезнева 117 голов в УПЛ. Рекордная позиция принадлежит Максиму Шацким и Сергею Реброву – 123 забитых мяча.

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Форвард Зари Александр Гладкий одолевает отметку в 100 голов. Сейчас 34-летний нападающий демонстрирует хорошую результативность и тоже может сразиться за рекордные показатели.

Селезневу сейчас 36, поэтому теоретически Гладкий может обогнать его в голевой гонке. Если Александру это удастся, Евгений пообещал переплыть Днепр. Единственное условие – сзади со спасительным кругом должен плыть журналист Игорь Бурбас, который и стал инициатором пари.

В текущем сезоне Селезнев забил всего 1 гол – в ворота Ингульца в домашнем матче.