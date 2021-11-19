Один з лідерів збірної України Олександр Зінченко задоволений кінцевим результатом, але має запитання щодо дострокового вирішення завдання. Україна на стадії групового етапу здобула лише дві перемоги та безліч разів втрачала 3 очки та зводила матчі до нічиєї.

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Чи повірив би, якби до початку відбору сказали, що із двома перемогами можна вийти у плей-офф? Звичайно ж, ні. Склалася така ситуація у групі, самі загнали себе у таке становище. Самі шукаємо собі проблеми, а потім із них виходимо,

– сказав Зінченко.

Що стосується стадії плей-офф, то хавбек запевнив, що тут немає легких суперників, труднощі виникнуть з будь-якою командою. Він пообіцяв, що команда максимально відповідально підійде до березневих матчів та зробить усе можливе, аби здобути право грати на ЧС-2022 у Катарі.

Нагадаємо, жеребкування раунду плей-офф відбору на Мундіаль відбудеться вже незабаром, 26 листопада. Суперником "жовто-синіх" можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція або Уельс.