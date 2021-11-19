Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко доволен конечным результатом, но у него есть вопросы относительно досрочного решения задачи. Украина на стадии группового этапа одержала только две победы и много раз теряла 3 очка и сводила матчи к ничьей.

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Поверил бы, если бы до начала отбора сказали, что с двумя победами можно выйти в плей-офф? Конечно, нет. Сложилась такая ситуация в группе, сами загнали себя в такое положение. Сами ищем себе проблемы, а потом из них выходим,

– сказал Зинченко.

Что касается стадии плей-офф, то хавбек заверил, что здесь нет легких соперников, сложности возникнут с любой командой. Он пообещал, что команда максимально ответственно подойдет к мартовским матчам и сделает все возможное, чтобы получить право играть на ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, жеребьевка раунда плей-офф отбора на Мундиаль состоится уже в скором времени, 26 ноября. Соперником "желто-синих" могут стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция или Уэльс.