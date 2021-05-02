Русин може достроково повернутися в Динамо: Легія втомилася від скандального форварда

Президент Легії Даріуш Мьодуські розповів про майбутнє Назарія Русина та поділився подробицями про можливість трансферу Шабанова.

Скоріш за все, Русин повернеться до табору Динамо вже найближчим часом. Що стосується Шабанова, то Легія не має ресурсів, щоб викупити захисника.

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"Русин? Зараз тривають останні перемовини, але думаю, що термін його оренди буде скорочено.

Шабанов? За нього треба заплатити певну суму. В нинішній ситуації, зважаючи на загальну картину, це було б не найкращим рішенням. Скоріш за все, футболіст повернеться до Києва", – сказав президент Легії Даріуш Мьодуські.

Шабанов встиг провести за Легію 8 матчів та долучитися до чемпіонства, але отримав важку травму і був змушений повернутися до Києва. Русин зіграв за основу Легії лише 30 хвилин, а через конфлікт з тренером був переведений у дубль.





