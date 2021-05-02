Скорее всего, Русын вернется в расположение Динамо в ближайшее время. Что касается Шабанова, то у Легии нет ресурсов, чтобы выкупить защитника.

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"Русын? Сейчас идут последние переговоры, но думаю, что срок его аренды будет сокращен.

Шабанов? За него надо заплатить определенную сумму. В нынешней ситуации, учитывая общую картину, это было бы не лучшим решением. Скорее всего, футболист вернется в Киев", – сказал президент Легии Дариуш Мьодуски.

Шабанов успел провести за Легию 8 матчей и помочь команде стать чемпионом, но получил тяжелую травму и был вынужден вернуться в Киев. Русын сыграл за основу Легии только 30 минут, а из-за конфликта с тренером был переведен в дубль.





