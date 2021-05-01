Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко вирішив доповнити перелік гравців, які готуватимуться до Євро-2020. До списку з 35 футболістів приєднається Євген Коноплянка.

До теми 35 гравців, серед них новачки: оголошено список збірної для підготовки на Євро-2020

На даний час виконавець "гірників" відновлюється після надриву задньої поверхні стегна, який стався під час березневого збору української національної команди. Повідомляється, що у випадку повноцінного відновлення, Коноплянка приєднається до табору збірної у Харкові.

У складі збірної України Коноплянка провів 86 матчів та забив 21 гол. Таким чином, Євген перебуває на третій сходинці у реєстрі найкращих бомбардирів збірної в історії.

Нагадаємо, що головна команда країни у період з 15 травня до 8 червня готуватиметься до старту чемпіонату Європи. У рамках підготовки "синьо-жовті" проведуть три домашні спаринги: з Бахрейном (23 травня), Північною Ірландією (3 червня) та Кіпром (7 червня).