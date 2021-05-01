Фаворит провів відверто непростий поєдинок і лише у другому таймі зумів пробити команду із нижньої частини турнірної таблиці. За три хвилини гості забили двічі зусиллями Серхіо Агуеро та Феррана Торреса.

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На 67-й хвилині Фернандінью змінив Олександр Зінченко і закрив позицію у центрі поля. Українець міг оформити другий асист за тиждень, проте Рахім Стерлінг не скористався передачею партнера наприкінці зустрічі.

Завдяки перемозі команда Хосепа Гвардіоли збільшила відрив від Манчестер Юнайтед до 13 очок. Якщо суперник завтра програє Ліверпулю, то Сіті достроково оформить чемпіонство.

Чемпіонат Англії, 34 тур

Крістал Пелас – Манчестер Сіті 0:2

Голи: Агуеро, 57, Ферран Торрес, 59.