Звездная поддержка: Ярмоленко прилетит на бой Усика вертолетом

25 сентября Александр Усик на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" сойдется в поединке с Энтони Джошуа. Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поддержит своего соотечественника в важном поединке.

Усик и Джошуа определят будущего обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. Вест Хэм в этот день сыграет матч чемпионата против Лидса, но это не помешает Андрею Ярмоленко поддержать нашего боксера.

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Вместе с партнером по команде Декланом Райсом лидер сборной Украины снимет вертолет, чтобы успеть на стадион и не пропустить большой бой.

Напомним, вчера Андрей Ярмоленко провел на поле весь кубковый матч против Манчестер Юнайтед, его команда выбила "красных дьяволов" из кубка благодаря минимальной победе.