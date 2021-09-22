По мнению Гасперини, Малиновский показывает отличную форму. Ему удалось стать одним из лидеров команды и вести партнеров вперед.

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Вместе с тем итальянский специалист надеется, что украинец сможет добавить в техническом компоненте.

В прошлом году Малиновский прекрасно выступал, но теперь ему, как и всем его партнерам, нужно подтянуть технический уровень. Он в порядке, но в плане техники ему немного не хватает. А технический аспект направления отображается в голах и очках,

– сказал Гасперини.

Напомним, Александр Петраков не нашел для Руслана место в основе команды в матчах против Казахстана и Франции, а на октябрьские поединки против Финляндии и Боснии и Герцеговины вообще оставил его вне заявки.