Встреча 1-й и 19-й команд чемпионата подарила сенсацию. Прежде всего, благодаря ужасной реализации фаворитов. Почти весь первый тайм Альмерия "сидела" на воротах соперника, однако сразу после перерыва пропустила.

Читайте также Малиновский забил фантастический гол в бешеной перестрелке Наполи и Аталанты: видео шедевра

Роман Зозуля отозвался на классную передачу с левого фланга и в падении головой переправил мяч в сетку! Гостям все же удалось отыграться, однако на больше их не хватило.

Команда украинца все еще находится в зоне вылета с 19 очками после 19 туров. Альмерия сохраняет лидерство и имеет в активе 42 пункта.

Обзор матча

Сегунда, 19 тур

Фуенлабрада – Альмерия 1:1

Голы: Зозуля, 53 – Хуан Вильяр, 72.