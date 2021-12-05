Зустріч 1-ї та 19-ї команд чемпіонату подарувала сенсацію. Передусім завдяки жахливій реалізації фаворитів. Майже весь перший тайм Альмерія "сиділа" на воротах суперника, проте одразу по перерві пропустила.

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Роман Зозуля відгукнувся на класну передачу з лівого флангу і у падінні головою переправив м'яч у сітку! Гостям все ж вдалося відігратися, проте на більше їх не вистачило.

Команда українця все ще у зоні вильоту з 19 очками після 19 турів. Альмерія зберігає лідерство і має в активі 42 пункти.

Огляд матчу

Сегунда, 19 тур

Фуенлабрада – Альмерія 1:1

Голи: Зозуля, 53 – Хуан Вільяр, 72.