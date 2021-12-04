Уже на 7-й минуте гости открыли счет. Дуван Сапата стянул на себя на левом фланге двух соперников и комфортно выкатил под удар Малиновскому. Украинец в касание запустил свою ракету точно в цель – невероятная красота!

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Однако еще до перерыва неаполитанцы отыгрались. Затяжная атака завершилась двумя ударами Петра Зелиньски. Если первая попытка поляка была заблокирована Хосе Луисом Паломино, то добивание Зелиньски оказалось результативным.

А на старте второй половины Наполи вышел вперед. Дрис Мертенс вырвался на свидание с Хуаном Муссо и пробил мимо вратаря. На 66-й минуте бергамаски счет сравняли. Мерих Демирал получил классную передачу из глубины от Рафаэля Толои и идеально пробил с острого угла.

На этом команды не остановились и продолжили феерию. Вернее, продолжила Аталанта. Йосип Иличич отдал роскошную ноу-лук передачу на Ремо Фройлера, а тот несильно пробил под руку Давиду Оспине. Через несколько минут тренерский штаб гостей снял с игры Малиновского, а болельщики голов больше не видели.

Портал Whoscored оценил действия Руслана высокой оценкой 8,04. Аналогичный показатель у его партнера Дувана Сапаты.

Видео гола Малиновского

Чемпионат Италии, 16 тур

Наполи – Аталанта 2:3

Голы: Зелиньски, 40, Мертенс, 47 – Малиновский, 7, Демирал, 66, Фройлер, 71.