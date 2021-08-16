По мнению Вацко, в УАФ было известно, что 31 июля в Шевченко заканчивается контракт, поэтому уже 25 числа должна была быть готова замена. А из-за плохой работы футбольных чиновников "желто-синие" за две недели перед матчами с Казахстаном и Францией в отборе на ЧМ-2022 остаются без наставника.

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То, что сейчас происходит с нашей сборной – полное фиаско УАФ. Полное фиаско. Я вообще такой ситуации не помню за всю историю сборной Украины,

– сказал Вацко.

Также комментатор убежден, что Украина провалила отбор на чемпионат мира в Катаре, и у нового тренера будет много оправданий: команда плохо стартовала без него (3 очка в 3 матчах), на сентябрьские матчи ему не хватило времени подготовки, даже подбор игроков успеть провести уже невозможно .

"Это просто сезон скидок для нового тренера. Поставьте меня тогда. Я уже отмазки знаю", – возмутился Вацко.

Напомним, что матчи против Казахстана и Франции состоятся 1 и 4 сентября. УАФ до сих пор не назначила нового главного тренера.