Опять без украинцев: Яремчук и Безус не сыграют ответный матч против Волеренги
29 июля 2021 , 17:40Читати новину українською
Источник:твіттер Гента
В матче Лиги конференций против Волеренги Гент обойдется без Романа Яремчука и Романа Безуса. Наши футболисты еще не вернулись в расположение команды.
Сегодня Гент сыграет ответный матч против Волеренги во 2 раунде Лиги конференций. В первом матче бельгийцы победили со счетом 4:0.
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На матч в Норвегию не полетели Роман Яремчук и Роман Безус. Украинцы еще отдыхают после Евро-2020. Впрочем, после домашнего разгрома ответный матч выглядит чистой формальностью.
Все футболисты, которые принимали участие в Евро-2020, отдыхали около 3 недель. Поэтому Гент может рассчитывать на присоединение Яремчука и Безуса в ближайшее время.Молодой Кухаревич забил свой первый гол за Труа, который принадлежат City Football Group: видео