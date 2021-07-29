Опять без украинцев: Яремчук и Безус не сыграют ответный матч против Волеренги

В матче Лиги конференций против Волеренги Гент обойдется без Романа Яремчука и Романа Безуса. Наши футболисты еще не вернулись в расположение команды.

Сегодня Гент сыграет ответный матч против Волеренги во 2 раунде Лиги конференций. В первом матче бельгийцы победили со счетом 4:0.

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На матч в Норвегию не полетели Роман Яремчук и Роман Безус. Украинцы еще отдыхают после Евро-2020. Впрочем, после домашнего разгрома ответный матч выглядит чистой формальностью.

Все футболисты, которые принимали участие в Евро-2020, отдыхали около 3 недель. Поэтому Гент может рассчитывать на присоединение Яремчука и Безуса в ближайшее время.