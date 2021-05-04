Уже на 7-й минуте Александр оказался в центре внимания. Судья назначил пенальти за игру рукой украинца в штрафной площади.

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Пока рефери просматривал видеоповтор, Зинченко эмоционально доказывал всем вокруг – ни какого нарушения, мяч попал в плечо. В конце концов, через минуту Бьорн Кюйперс сам убедился в этом и отменил свое предыдущее решение. Хозяева облегченно вздохнули.

Скрин из трансляции канала "Футбол"

Через несколько минут Зинченко зажигал рядом с противоположными воротами. Эдерсон лонгболом через пол поля запустил на ход Александру, который идеально прочувствовал момент, избежал офсайда, добежал почти до лицевой линии и отдал в центр на Кевина де Брюйне. Удар бельгийца заблокировали, однако на добивании Рияд Марез оказался точным – 1:0.

Зинченко нередко оказывался в горячих точках и ​​действовал максимально самоотверженно. Украинец заряжал партнеров уверенностью и невероятной экспрессией. Особенно показательным был момент на старте второго тайма, когда Александр в подкате заблокировал удар Неймара.

Фото Getty Images

А вскоре Марез оформил дубль. В зародыше атаки снова принял участие Зинченко, хозяева легко добрались до ворот соперника – Фил Фоден выкатил мяч под удар Марезу, который расстрелял голкипера.

Капитуляция парижан состоялась на 69-й минуте, когда Анхель Ди Мария на бровке наступил на ногу Феринандинью и был удален за неспортивное поведение. Это все стало катализатором бешеного взрыва эмоций в течение следующих минут. На провокацию поддался даже Зинченко и получил от Кюйперса предупреждение за стычку с Леандро Паредесом. Украинца успокаивали несколько партнеров – больше всего поучений он выслушал от Фернандиньо.

После этого парижане практически не играли в футбол, а Манчестер Сити уверенно довел матч до победы. 29 мая англичане сыграют в Стамбуле против триумфатора пары Реал – Челси.

Передголевая передача Зинченко

Второй гол Манчестер Сити

Лига чемпионов, полуфинал

Манчестер Сити – ПСЖ 2:0

Голы: Марез, 11, 63.