Малиновский дебютировал за "сине-желтых" в поединке против Латвии на "Арене Львов" 31 марта 2015-го. Тогда во второй раз в истории хозяева не сумели победить в фартовом Львове – 1:1. Всего за сборную Руслан провел 35 матчей и отметился шестью голами. Интересная деталь – все они были забиты левой ногой.

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10.10.2018 Италия – Украина (1:1). Товарищеский матч

В тот вечер в Италии, пожалуй, впервые увидели в деле магическую левую Малиновского. Меньше чем через год Руслан подпишет контракт с Аталантой и переедет на Апеннины. А еще команда Андрея Шевченко тогда по-настоящему удивит и будет достойно выглядеть на фоне гранда.

16.10.2018 Украина – Чехия (1:0). Лига наций УЕФА

Уже через шесть дней Малиновский забьет следующий гол. Он станет дебютным для Руслана в официальном турнире, в первом историческом розыгрыше Лиги наций УЕФА. Также это будет премьерное взятие ворот Руслана на харьковском стадионе "Металлист" – одном из его любимых.

07.09.2019 Литва – Украина (0:3). Отбор на Евро-2020

Пройдет почти год и Малиновский оформит разгромную победу Украины в Вильнюсе. Кстати, поразил он ворота литовцев братом-близнецом "чешского" удара.

11.10.2019 Украина – Литва (2:0). Отбор на Евро-2020

Любимый Харьков, комфортная Литва. Руслан оформил дубль и принес рядовую, однако крайне необходимую победу над литовцами на "Металлисте". Второй гол в том матче смело может претендовать на звание самого красивого из всех Русланових точных ударов в сине-желтой футболке.

10.10.2020 Украина – Германия (1:2). Лига наций УЕФА

Единственный гол Малиновского с пенальти за сборную. Казалось, после этого Украина успеет запустить камбэк в битве с немцами. Не судьба.