Хозяева открыли счет после подачи с углового. Йерри Мина, который на 15-й минуте заменил травмированного Бена Годфри, выпрыгнул выше и головой направил мяч в цель.

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Во втором тайме "ириски" увеличили преимущество – Ришарлисон использовал выход сам на сам. Вскоре Брентфорд один гол отыграл. Джордан Пикфорд сбил Айвана Тони в штрафной (в том эпизоде ​​офсайдную линию обороны ливерпульцев завалил Миколенко, поэтому Тони остался в игре). Пострадавший удачно реализовал пенальти.

На 62-й минуте Эвертон снова забил после исполнения корнера. Мяч в сетку отправил Мэйсон Холгейт. А через 10 минут с поля ушел Виталий Миколенко. Очевидно, по возвращении в строй украинец был не готов сыграть весь матч. Миколенко получил от портала WhoScored самую низкую оценку среди полевых игроков стартового состава Эвертона – 6,50.

В компенсированное время команда Лемпарда забила в четвертый раз. Красивым ударом с левой отличился Андрос Таунсенд.

Обзор матча

Кубок Англии, 4 раунд

Эвертон – Брентфорд 4:1

Голы: Мина, 31, Ришарлисон, 48, Холгейт, 62, Таунсенд, 90+1 – Тони (с пенальти), 54.