Зарплата Мыколенко в Динамо составляла 600 тысяч долларов в год. После перехода в Эвертон его доход значительно возрастет – до 3 миллионов фунтов в год.

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Сумма трансфера составит 20 миллионов фунтов. Сообщается, что в процессе заключения соглашения не участвуют агенты или другие посторонние лица, всеми юридическими деталями занимаются представители обоих клубов.

Если Мыколенко удастся завоевать место в основе "ирисок", то его зарплата будет пересмотрена в сторону повышения.

В текущем сезоне Виталий провел в футболке Динамо 21 матч и отдал 3 результативных передачи.