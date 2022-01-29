По информации инсайдера, ливерпульский клуб должен объявить об этом в ближайшие часы. В настоящее время стороны все еще находятся в процессе переговоров и согласовывают последние детали.

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Об этом уже якобы были сообщены двое других претендентов на тренерское кресло "ирисок": Данкан Фергюсон, который был исполняющим обязанности главного тренера ливерпульцев, и Витор Перейра, считавшийся фаворитом на эту должность.

Последним местом работы Фрэнка Лэмпарда был Челси, с которым легендарный экс-футболист лондонцев попрощался 25 января прошлого года. Еще раньше победитель Лиги чемпионов и чемпион Англии возглавлял Дерби Каунти.

Следующий поединок Эвертон проведет 5 февраля против Брентфорда в рамках Кубка лиги.