Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко выдал великолепный матч против Ливерпуля, что не прошло мимо внимания футбольных легенд.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Дэнни Хиггинботам в восторге от игры Зинченко против Ливерпуля и рассыпался в похвалах украинца.

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По его мнению, Александр был одним из лучших в матче против Ливерпуля.

Одной из проблемных позиций Манчестер Сити был левый защитник. Сегодня Зинченко роскошный и заслуживает большой похвалы. Он очень редко подводит команду, – написал Хиггинботам.

Отметим, что Зинченко отыграл весь матч против Ливерпуля, а его команда одержала уверенную победу со счетом 4:1.