Зинченко роскошный – легенда Манчестер Юнайтед расхвалил украинца
Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко выдал великолепный матч против Ливерпуля, что не прошло мимо внимания футбольных легенд.
Источник:Твиттер Денни Хиггинботама
Бывший защитник Манчестер Юнайтед Дэнни Хиггинботам в восторге от игры Зинченко против Ливерпуля и рассыпался в похвалах украинца.
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По его мнению, Александр был одним из лучших в матче против Ливерпуля.
Одной из проблемных позиций Манчестер Сити был левый защитник. Сегодня Зинченко роскошный и заслуживает большой похвалы. Он очень редко подводит команду, – написал Хиггинботам.
Отметим, что Зинченко отыграл весь матч против Ливерпуля, а его команда одержала уверенную победу со счетом 4:1.
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