Украинец сыграл 90 минут в одном из ярчайших матчей выходных в Европе.

Источник: 24 канал

Первый тайм в битве Ливерпуля и Манчестер Сити оказался безголевым. На 37-й минуте мог открыть счет Илкай Гюндоган. Однако немец не реализовал пенальти – мяч полетел выше ворот.

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В компенсированное время к первой половине забивать уже могли хозяева. Александр Зинченко стал частью стенки "горожан", однако выполнил необычную роль. Для Сити все прошло удачно – удар Тьягу Алькантары не нес особой угрозы.

Así colocaba Rubén Dias a Zinchenko https://t.co/A2O6W0BABm — Roger (@rogerabanades) February 7, 2021

Все самые интересные события встречи произошли во втором тайме. Сначала Гюндоган исправился за нереализованный пенальти. Фоден и Стерлинг разыграли классную атаку на левом фланге, которая завершилась ударом – Алиссон с первой попыткой справился, но против добивания Гюндогана оказался бессилен. Кстати, в зародыше атаки принял участие Зинченко, который отобрал мяч у Фирмино.

Вскоре Ливерпуль счет сравнял – Рубен Диаш сфолил против Салаха в штрафной площаке. Сам же египтянин и реализовал пенальти. Команда Хосепа Гвардиолы прервала серию из шести матчей в АПЛ без пропущенных голов.

Однако в заключительные 20 минут Манчестер Сити доминировал на поле. Второй и третий голы привезли Алиссон и защитники хозяев. Сначала кипер выбил мяч точно на Зинченко, а во время второй волны атаки отдал пас Фодену. Молодой англичанин прорвался к воротам и выкатил под удар Гюндогану.

A series of poor clearances from Alison and Gundogan scores! Phil Foden has the assist



Liverpool 1-2 Manchester City #LIVMCIpic.twitter.com/m4BWp92bDo — Premier League Videos (@EPL_videos) February 7, 2021

Проходит несколько минут и снова бразильский вратарь ошибается. Бернарду Силва идеальной передачей выводит на пустые ворота Стерлинга. А точку в поединке поставил фантастический Фоден.

Портал WhoScored оценил Зинченко высоким баллом 7,19 (пятый в команде). Александр выполнил 49 передач с высоким процентом точности – 89,8 (третий показатель к команде). Также в украинца 3 перехвата – вместе с Фоденом они среди лучших.

Победа позволяет Манчестер Сити комфортно чувствовать себя на вершине – особенно после потери очков Манчестер Юнайтед. Первое место, 50 пунктов (пятиочковое преимущество) и игра в запасе. Идеальный период для Сити.

Моменты с участием Александра Зинченко

Чемпионат Англии, 23 тур

Ливерпуль – Манчестер Сити 1:4

Голы: Гюндоган, 49, 73, Стерлинг, 79, Фоден, 83 – Салах, 63 (пен.)