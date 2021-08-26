Зинченко останется без любимого тренера – Гвардиола сделал шокирующее заявление

Эпоха Хосепа Гвардиолы во главе Манчестер Сити вскоре завершится. Специалист хочет сделать паузу после многих напряженных лет работы.

Текущий контракт главного тренера Манчестер Сити Хочепа Гвардиолы заканчивается в 2023 году. После прекращения действия соглашения испанский коуч хочет сделать паузу в карьере.

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Титулованный специалист попрощается с Этихадом, но имеет планы на дальнейшую деятельность.

Я планирую сделать перерыв после семи лет во главе Манчестер Сити. Я хотел бы тренировать национальную сборную на чемпионате Европы, Копа Америка или чемпионате мира,

– заявил Гвардиола.

Хосеп Гвардиола возглавил Манчестер Сити летом 2016-го года. Ему удалось завоевать уже 10 трофеев, 3 из которых – чемпионство АПЛ.

Именно под его руководством раскрылся украинский талант Александр Зинченко, для которого испанец нашел особую роль левого защитника, который смещается в центральную зону.