Мадридский Реал провел плановое тестирование своих игроков на COVID-19. Тест украинского голкипера Андрея Лунина показал положительный результат.

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Вскоре футболист сдаст повторный тест, который точно покажет, заболел ли он на коронавирус. Сейчас Андрея уже изолировали от остальной команды.

Напомним, что в прошлом году Лунин тоже сдавал положительный тест на COVID-19, но повторный анализ определил ошибочность результата.

Напомним, что Петраков на матчи против Казахстана и Франции в рамках квалификации на ЧМ-2022 вызвал вратарей Андрея Пятова, Андрея Лунина и Дмитрия Ризныка. Георгий Бущан, который играл на Евро-2020, и Анатолий Трубин оказались вне футбольного поля из-за травм.