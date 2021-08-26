Поточний контракт головного тренера Манчестер Сіті Хочепа Гвардіоли завершується у 2023 році. Після припинення дії угоди іспанський коуч хоче зробити паузу в кар'єрі.

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Титулований спеціаліст попрощається з Етіхадом, але має плани на подальшу діяльність.

Я планую зробити перерву після семи років на чолі Манчестер Сіті. Я хотів би тренувати національну збірну на чемпіонаті Європи, Копа Амеріка чи чемпіонаті світу,

– заявив Гвардіола.

Хосеп Гвардіола очолив Манчестер Сіті влітку 2016-го року. Йому вдалося завоювати вже 10 трофеїв, 3 з яких – чемпіонство АПЛ.

Саме під його керівництвом розкрився український талант Олександр Зінченко, для якого іспанець знайшов особливу роль лівого захисника, який зміщається в центральну зону.