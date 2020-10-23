Украинские футболисты продолжают выступать за иностранные команды, которые играют в Лиге Европы. 22 октября часть из них сыграла в турнире. Однако все их команды потерпели поражения.

В общем сразу девять украинцев выступают в иностранных клубах, которые играют в Лиге Европы. Однако в первом туре сыграли только пять из них.

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Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов – греческий АЕК

Оба игрока вышли в стартовом составе АЕКа в выездном матче против португальской "Браги". Чигринского во втором тайме заменили, а греческий клуб после этого пропустил еще два гола и уступил 3:0.

Стоит добавить, что АЕК – соперник луганской "Зари" в группе Лиги Европы.

Брага – AEK 3: 0

Голы: Галену, 44, Паулинью, 78, Орта, 88

Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус – бельгийский "Гент"

Из украинского трио в "Генте" на выездной матч против чешского "Слована" в старте вышел только нападающий Яремчук. Пластун и Безус эту игру начали в запасе. Правда защитник впоследствии таки вышел на поле, но лишь на 87-й минуте. Яремчук же в этом матче отметился лишь заработанной желтой карточкой.

"Гент" же потерпел минимальное поражение.

Слован (Либерец) – Гент 1:0

Гол: Юсуф, 29

Василий Кравец, Богдан Бутко – польский "Лех" (Познань)

Настоящую голевую феерию устроили польский "Лех" и португальская "Бенфика". Хозяева дважды сумели сравнять счет в этом матче. Но после этого пропустили третий гол. Тогда на поле и вышел защитник Василий Кравец. Но спасти команду от поражения он не сумел. "Бенфика" же в компенсированное время забила и четвертый гол.

Стоит добавить, что за "Лех" выступает и Богдан Бутко. Но он этот матч пропускал из-за травмы.

Лех (Познань) – Бенфика 2:4

Голы: Исхак, 15, 49 – Пицци, 9 (пен), Нуньес, 42, 60, 90+3

Евгений Чеберко – австрийский ЛАСК

В запасе весь матч провел и Евгений Черерко. Его ЛАСК на выезде играл против английского "Тоттенхэма". И был разгромлен 3:0

Тоттенхэм – ЛАСК 3:0

Голы: Лукас, 18 Андраде, 27 (авт), Сон, 84

Сергей Рыбалка – турецкий "Сивасспор"

Сергей Рыбалка из-за травмы не смог помочь "Сивасспору" в гостевом матче против испанского "Вильярреала". А сам матч закончился со счетом 5:3.

Вильярреал – Сивасспор 5:3

Голы: Куба, 13 Бакка, 20 Фойт, 57, Пако, 74, 78 – Кайоде, 33, Ятарабе, 43, Градель, 64

Нереализованный пенальти: Бакка, 37