Генуэзские журналисты уже размышляют о том, какие изменения в Дженоа принесет Андрей Шевченко. Очевидно, что для улучшения результатов команду нужно доукомплектовывать.
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Согласно прогнозам, Шевченко будет играть по схеме 4-3-3, для которой у Дженоа не хватает соответствующих игроков. Такая ситуация заставит Шевченка быть активным во время зимнего трансферного окна.
"Грифоны" попытаются пополнить свои ряды лидерами сборной Украины – Александром Зинченко и Виталием Мыколенко.
Кроме того, Дженоа нацелена на резервиста Милана Саму Кастильехо и Кристиана Пулишича, защищающего цвета лондонского Челси.
Напомним, 21 ноября Шевченко дебютирует во главе Дженоа в матче против Ромы.