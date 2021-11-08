Генуэзские журналисты уже размышляют о том, какие изменения в Дженоа принесет Андрей Шевченко. Очевидно, что для улучшения результатов команду нужно доукомплектовывать.

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Согласно прогнозам, Шевченко будет играть по схеме 4-3-3, для которой у Дженоа не хватает соответствующих игроков. Такая ситуация заставит Шевченка быть активным во время зимнего трансферного окна.

"Грифоны" попытаются пополнить свои ряды лидерами сборной Украины – Александром Зинченко и Виталием Мыколенко.

Кроме того, Дженоа нацелена на резервиста Милана Саму Кастильехо и Кристиана Пулишича, защищающего цвета лондонского Челси.

Напомним, 21 ноября Шевченко дебютирует во главе Дженоа в матче против Ромы.