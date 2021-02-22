Форвард Боруссии Дортмунд и сборной Норвегии Эрлинг Холланд определил, что будет просить у нового клуба во время летнего трансферного окна.

Нападающий Боруссии Дортбмунд Эрлинг Холланд потребует от нового клуба космический контракт.

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Молодой норвежец стремится заработать впечатляющие 90 миллионов евро за будущие 5 лет.

В итоге, новый клуб Холланда должен платить ему 18 миллионов евро в год. После выплаты налогов в кармане футболиста останется только половина этой суммы –9 миллионов евро.

Сейчас зарплата Холанда составляет 4 миллиона евро в год. СМИ сообщали, что за ним охотятся Реал, Манчестер Юнайтед и Челси.

В текущем сезоне Холланд сыграл 25 матчей, забил 27 голов и отдал 7 результативных передач.