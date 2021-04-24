Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко эмоционально рассказал о выходе своей книги "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" ("Мягкая сила. Моя жизнь, мой футбол»).

Украинская футбольная звезда Андрей Шевченко вскоре выдаст книгу с историей своей футбольной жизни. Его анонс книги такой же красивый, как и карьера.

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"У меня в жизни были четыре футбольные любви: Динамо, Милан, Челси и сборная Украины. Недалеко от моего дома произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции, сделав радиоактивным мяч, с которым мы, дети, играли. Сначала я жил в Советском Союзе , а затем – в своей независимой Украине. Я потерял много друзей на улице, которые были захвачены более сильными соблазнами, чем они. Я был спасен благодаря спорту и семьи.

На своем пути я познакомился с необычными людьми, без которых я бы не стал тем, кем есть сегодня. Были победы и поражения. Это была огромная жертва ради работы – единственного известного мне способа воплотить мечты в реальность. Пришло время оглянуться и все рассказать. Чтобы поблагодарить тех, кто сопровождал меня. Я бы никогда не сделал это самостоятельно.

Forza Gentile, написанная совместно с моим другом Алессандро Альчато – это ящик всех моих эмоций, всей моей жизни, спортивного или нет. В книжных магазинах Италии с 29 апреля (а вскоре и во многих других странах)", – написал Шевченко.