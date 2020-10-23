Украина – Ирландия 1:0

Голы: О'Горман, 25 (Ирландия, авт.)

Нереализованный пенальти: МакКейб, 33 (Ирландия)

Перед важным матчем команда Натальи Зинченко столкнулась с кадровыми потерями. Положительные тесты на коронавирус были обнаружены у ключевых игроков сборной: Екатерины Самсон, Екатерины Корсун, Ольги Басанского, Вероники Андрухив, Ольги Овдийчук и Татьяны Триль.

Расположение команды пополнили Анастасия Воронина, Алла Герасимчук и Анна Воронина. Для обоих этот вызов стал дебютным в ряды главной команды страны.

Россиянкам осталось сыграть три отборочных поединка на Евро-2022, где подопечным Натальи Зинченко нужно показывать 100-процентный показатель. Перед матчем Украина находилась на 3-й строчке, а вот Ирландия была второй.

Тайм нереализованных моментов

Несмотря на большие кадровые потери главная наставница Украины Наталья Зинченко поставила в старт сильнейших украинок. Матч начался с затяжной серии угловых в исполнении соперниц из Ирландии, но оборона действовала дисциплинированно, пишет 24 канал.

Стоит увидеть: УЕФА отметил безумный гол Украины в ворота Испании в Лиге Наций: видео

Интересно то, что матч проходил без болельщиков, но самые преданные фанаты все-таки нашли возможность увидеть поединок воочию. Около десятка болельщиков собралось у ограды "Оболонь Арены" и горячо поддерживали главную женскую команду страны в течение первого тайма.

Первый удар в створ ворот нанесли ирландки. Правда, выстрел из-за пределов штрафной полетел значительно выше ворот.

Футболистки сборной Украины старались строить позиционные атаки, но соперницы жестко встречали украинок на собственной части поля. Игроки из Ирландии же старались проводить свои атаки в основном быстрыми флангами.

Остро было на 16-й минуте. Опасный штрафной пробивала Ирландия – перекладина спасла ворота хозяек.

Соперницы использовали высокий прессинг на части поля Украины. Благодаря чему сумели провести несколько быстрых атак на ворота украинок, которые не увенчались успехом.

На 19-й минуте подопечные Натальи Зинченко использовали высокий прессинг, который сразу дал плоды. Козлова подхватила мяч на фланге, перевела его в штрафную, но оборона была готова к такому прострелу.

Ближе к середине первого тайма украинкам удалось уменьшить преимущество гостей на поле. На 25-й минуте счет на табло был изменен. Прессинг украинок оправдал свои ожидания. Оборона Ирландии сыграла крайне небрежно вблизи собственной штрафной. Панцулая запресинговала защитницу О'горман, которая перенервничала и отдал неудачную передачу на голкипера Броснан – мяч пролетел мимо ноги вратаря Ирландии. Счет – 1:0.

На 33-й минуте Шматко сфолила в собственной площадке – пенальти. К мячу подошла МакКейб. Мощный удар ирландки взяла на себя перекладина. Похоже, голкипер Украины Санина очаровала свои ворота перед пробитием 11-метрового удара.

После пропущенного гола очень жарко было у ворот Украины. Ирландки пытались как можно быстрее сравнять счет на табло, но все их попытки классно ликвидировали защитницы Украины.

В конце первой 45-минутки Ирландия упустила 100-процентную голевую возможность. Джаррет не реализовала выход один на один с голкипером гостей. Мяч с линии выбила Шматко. Свисток судьи на перерыв зафиксировал счет первого тайма в пользу украинок – 1:0

Жаркий тайм

Команды на равных начали вторую часть поединка. В одном из моментов футболистка линии атаки Ирландии довольно нагло поставила подножку голкиперу Украины – арбитр зафиксировала фол, не показав даже желтой для игрока Ирландии.

Санина самоотверженно спасла команду от пропущенного гола на 54-й минуте. Голкипер удачно выбрала позицию после мощного удара соперницы.

После перерыва ирландки бросили все силы в атаку. Голкипер Украины несколько раз снимала мяч с головы нападающих Ирландии. В середине тайма эмоции начали брать верх над футболистками. Справедливую желтую карточку получила лидер Ирландии МакКейб, которая несколько раз вступала в словесную перепалку с украинками.

Кравец ошиблась у собственных ворот, но мяч после удара нападающей Ирландии пролетел выше ворот.

В конце встречи команд обменялись ударами с дальнего расстояния, которые не принесли желаемого результата обеим сборным.

Голевую возможность на последних минутах основного времени не реализовала Козлова. Украинка не надеялась, что мяч таки долетит у ее ноги – мяч спокойно забрала в руки голкипер Ирландии.

Подопечные Зинченко показали настоящий характер и одержали важную победу. Итоговый счет встречи – 1:0.

​Благодаря победе Украина вышла на третье место в турнирной таблице, опередив Грецию. Теперь в активе украинок 9 пунктов, а в их ближайших конкуренток Ирландии 13 очков. Неизменным лидером остается Германия.

Украина – Ирландия видео полного поединка