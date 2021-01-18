Жена хавбека Аталанты Роксана Малиновская жестко отреагировала на критику футболиста за матч 18-го тура Серии А против Дженоа.

Роксана Малиновская не стала сдерживать себя после критики мужа в матче с Дженоа, а котором Аталанта расписала нулевую ничью. Жена футболиста в своем Instagram призвала поддерживать своих даже во времена неудач.

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"Какая же все-таки разница между российскими и украинскими комментаторами. Почему одни хвалят только своего футболиста и вообще никого не чувствуют, даже когда те ошибаются, а наш своего земляка только критикует. "После ухода Руслана атака заиграла интереснее". Интересно, в каком месте?

Уже какую игру складывается такое ощущение. Это касается и фанатов. Как следует поддерживать своих еще поучиться надо. И это я не о всех, конечно. Но очень жаль, что при малейшем промахе наши фанаты готовы с грязью смешать.

Наверное, не сыграли ставки. Других причин не вижу. Своих надо поддерживать и когда хорошо, и когда плохо, как отдельных игроков, так и сборную", – написала она.