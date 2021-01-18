Дружина хавбека Аталанти Роксана Маліновська жорстко відреагувала на критику футболіста за матч 18-го туру Серії А проти Дженоа.

Роксана Маліновська не стала стримувати себе після критики чоловіка у матчі з Дженоа, а якому Аталанта розписала нульову нічию. Дружина футболіста у своєму Instagram закликала підтримувати своїх навіть у часи невдач.

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"Яка ж все таки різниця між російськими і українськими коментаторами. Чому одні хвалять лише свого футболіста і взагалі нікого не відчувають, навіть коли ті помиляються, а наш свого земляка тільки критикує. "Після відходу Руслана атака заграла цікавіше". Цікаво, в якому місці?

Уже яку гру складається таке відчуття. Це стосується і фанатів. Як треба підтримувати своїх ще повчитися треба. І це я не про всіх, звичайно. Але дуже прикро, що при найменшому промаху наші фанати готові з брудом змішати.

Напевно, не зіграли ставки. Інших причин не бачу. Своїх треба підтримувати і коли добре, і коли погано, як окремих гравців, так і збірну", – написала вона.