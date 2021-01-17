Украинец вышел в старте во втором поединке подряд, однако был бледной тенью самого себя.

Руслан Малиновский появился в основе Аталанты и сыграл 66 минут в противостоянии с Дженоа, одним из аутсайдеров Серии А.

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Украинец пытался выполнять привычную роль, хотя его игра была неубедительной. В матче с генуэзцами Малиновский исполнил 40 передач. Лишь 72,5% нашли адресата – худший показатель только у трех его партнеров, вышедших на замену после перерыва.

Впрочем, его одноклубники также не впечатляли. Как следствие, бергамаски потеряли очки в родных стенах после четырех побед кряду. Аталанта не воспользовалась шансом подняться на третье место и идет шестой с 32 очками. Уже в среду команда Гасперини сыграет с Удинезе.

Чемпионат Италии, 18 тур

Аталанта – Дженоа 0:0