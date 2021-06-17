Желание у нас на грани: Мыколенко рассказал о мотивации на Северную Македонию

Защитник сборной Украины Виталий Мыколенко поделился эмоциями перед матчем против Северной Македонии. Футболисты нашей команды горят желанием победить.

По словам футболиста, тренеру не нужно будет подбирать особенные слова, чтобы настроить ребят на матч. Вся команда готова к бою и хочет победить.

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О желании я даже не говорю, это априори - в желании мы не можем уступить. Желание у нас у всех просто на пределе. Поэтому, наверное, очень важно сохранять спокойствие и показать настоящий командный дух, – сказал он.

Также защитник добавил, что команда надеется на поддержку с трибун, ведь многие болельщики приедут из Украины в Бухарест.

Матч Украина – Северная Македония начнется в 16:00.