По словам футболиста, тренеру не нужно будет подбирать особенные слова, чтобы настроить ребят на матч. Вся команда готова к бою и хочет победить.

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О желании я даже не говорю, это априори - в желании мы не можем уступить. Желание у нас у всех просто на пределе. Поэтому, наверное, очень важно сохранять спокойствие и показать настоящий командный дух, – сказал он.

Также защитник добавил, что команда надеется на поддержку с трибун, ведь многие болельщики приедут из Украины в Бухарест.

Матч Украина – Северная Македония начнется в 16:00.